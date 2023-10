Claudiu Keseru - foto - (36 de ani) a fost nevoit sa-si rezilieze intelegerea cu UTA in vara, chiar daca mai avea un an de contract cu echipa din Arad. Mircea Rednic (61 de ani) a considerat ca fotbalistul cu sase titluri in Bulgaria si doua in Romania nu poate ajuta echipa, iar despartirea s-a produs amiabil. Keseru si-a dorit sa continue sa joace, dar pana la urma a luat decizia sa se retraga din cariera de fotbalist si sa urmeze alt drum, dar tot legat de fotbal. A inceput sa mearga la ... citeste toata stirea