Simone Scuffet, portarul titular al celor de la CFR Cluj, este foarte aproape sa se desparta de fosta campioana a Romaniei in aceasta vara si sa ajunga in Serie A. Dupa un sezon trecut reusit in poarta clujenilor, Scuffet a atras privirile mai multor cluburi din prima liga italiana, care si-au manifestat dorinta de a-l transfera pe goalkeeper-ul de 27 de ani.Potrivit site-ului centotrentuno, CFR Cluj si Cagliari, formatia care s-a straduit cel mai mult sa obtina semnatura portarului italian in ... citeste toata stirea