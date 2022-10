Desi nu-i era adresat, Mourinho a fugit de un cartonas rosu

Jose Mourinho (59 de ani) a avut o reactie acida dupa partida pierduta de AS Roma pe teren propriu, 0-1, contra celor de la Napoli, in etapa cu numarul 11 a Serie A. Lusitanul a fost "in forma" maxima pe tot parcursul partidei si a avut mai multe contre cu arbitrul. Portughezul nu l-a "iertat" pe central nici dupa meci si nu l-a menajat pe acesta. "Prestatia noastra a suficient de buna incat sa nu pierdem meciul. Am vrut victoria, dar au castigat ei, dupa ce au avut cateva suturi. A fost un ... citeste toata stirea