Echipa Mercedes s-a despartit de un om cheie, dupa ce in acest sezon de Formula 1 "sagetile argintii" nu au repurtat nicio victorie in primele 19 curse, transmite DPA. Directorul echipei germane, Toto Wolf, a declarat ca Mike Elliott (foto) a luat decizia de a se desparti de Mercedes. Elliott a lucrat pentru Mercedes timp de 11 ani si a avut un rol important in cele opt titluri mondiale consecutive in campionatul constructorilor intre 2014 si 2022, mai intai ca sef de aerodinamica, apoi ca ... citeste toata stirea