Barcelona a anuntat ca s-a despartit de jucatorul cu o clauza de reziliere in valoare de 400 de milioane de euro. Fundasul Sergino Dest (foto) a fost instiintat de antrenorul formatiei blaugrana, Xavi Hernandez, ca nu se va baza pe serviciile sale in stagiunea urmatoare, astfel ca si-a gasit un nou angajament. Sergino Dest va juca la PSV Eindhoven in stagiunea 2023/2024, sub forma de imprumut, dar olandezii au si optiunea unui transfer definitiv. "FC Barcelona si PSV Eindhoven au ajuns la un ... citeste toata stirea