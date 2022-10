Di Maria s-a accidentat si sta trei saptamani

Pe langa infrangerea cu 0-2, Juventus a suferit o pierdere mare in meciul cu Maccabi Haifa, cand l-a pierdut pe Angel Di Maria (foto). Mijlocasul de 34 de ani a fost inlocuit cu Milik in minutul 24, din cauza unei accidentari la o coapsa.Intre timp, a venit si verdictul medicilor. Argentinianul a suferit o leziune de gradul 2 si va trebui sa stea departe de gazon in jur de 20 de zile, potrivit publicatiei Gazzetta dello Sport. El va rata meciul din Champions League, cu PSG, fosta sa echipa, ... citeste toata stirea