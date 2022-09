Dica s-a luat serios de jucatorii sai, dupa rezultatele neconcludente

FCSB a remizat, luni seara, cu FC Voluntari, scor 1-1, in etapa 10 a Ligii 1, iar linia de clasament este departe de asteptarile ros-albastrilor: o victorie, cinci egaluri, doua esecuri. Nicolae Dica (42 de ani), antrenorul vicecampioanei Ligii 1, a rabufnit la final si a dat vina pe jucatori pentru lipsa de atitudine, in opinia sa, din partida cu ilfovenii. Antrenorul bucurestenilor nu pune lipsa de apatie pe seama partidelor din Conference League si explica si de ce. "Am vrut sa intram in ... citeste toata stirea