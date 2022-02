Din Brasov, jurat la Antena 1: Cine este Simona Punga de la "Dancing on Ice"

Brasoveanca Simona Punga (foto) va sta va masa juriului "Dancing on Ice: Vis in doi" alaturi de Elwira si Mihai Petre, dar si alaturi de Cornel Gheorghe. La emisiunea - concurs difuzata de Antena 1, ea va nota indeaproape gratia, viteza, concentrarea si tehnica cuplurilor de vedete."Sunt foarte entuziasmata si ma simt onorata sa fac parte din acest proiect, in calitate de jurat, mai ales ca este vorba de un concept total nou pentru Romania. Stiind cata munca si cata dedicare este in spatele ... citeste toata stirea