Din nou fara punct acasa

Chiar daca a reusit un meci destul de bun, FC Brasov a pierdut din nou pe teren propriu, 0-2 (0-0) cu Unirea Dej, in etapa a patra din playout. Dupa o sumedenie de ratari ale brasovenilor, pe final oaspetii au marcat de doua ori.Partida a inceput cu doua ocazii bune ale brasovenilor, in minutul 12 Razvan Iorga a sutat superb de la 20 de metri in vinclul din stanga al portii, insa portarul Railean s-a intins si a respins in corner. In minutul 20 Vlad Mihalcea a sutat din 10 - 12 metri putin ... citeste toata stirea