Dupa doua victorii, Corona Brasov a suferit doua infrangeri in Liga Nationala de Handbal Feminin. La fel ca in deplasarea de la Baia Mare, fetele lui Alin Bondar si Razvan Udristoiu au pierdut la un gol diferenta, acasa, cu CSM Targu Jiu, scor 26-27 (11-13)."Ma asteptam sa fie un meci foarte greu. Problema e ca ratam foarte mult si din situatii foarte clare. Cand ratezi intr-una, ai plumb in picioare si nici nu iti mai ies la fel lucrurile in aparare. Nu am cedat, acesta este plusul pe care ... citeste toata stirea