Din nou pe podium in Erste Liga

Corona Brasov a castigat derbiul contra rivalei Sport Club Miercurea Ciuc, scor 4-3, in deplasare, intr-un meci contand pentru Erste Liga si Campionatul National al Romaniei.Potrivit Radio Romania Brasov, dupa dusul rece suferit contra celor de la Ferencvaros, brasovenii au controlat prima parte a meciului si s-au desprins la 3 la 0 pana in minutul 30. Evgenii Skachkov, cu sut surprinzator la coltul scurt si Jared VanWormer, asistat de acelasi Skachkov, au marcat in prima repriza, iar