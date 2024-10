Dinamo a invins liderul grupei in Liga Campionilor

Dinamo Bucuresti a invins echipa portugheza Sporting Lisabona, cu scorul de 33-29 (13-15), miercuri seara, in Soseaua Stefan cel Mare, in Grupa A a Ligii Campionilor la handbal masculin.Sporting era liderul grupei si aceasta este prima sa infrangere, dupa patru victorii si un egal.Dinamo venea dupa doua esecuri consecutive in deplasare, cu Veszprem si PSG.Egipteanul Ali Zein a fost cel mai bun marcator al campioanei Romaniei, cu 7 ... citește toată știrea