Dinamo a fost in negocieri cu atacantul Josip Drmic - foto - (31 de ani), jucator al celor de la Dinamo Zagreb, care incaseaza nu mai putin de 1.000.000 de euro pe sezon. Dinamo Bucuresti s-a lovit de o surpriza neplacuta in timpul negocierilor pentru aducerea atacantului elvetian Josip Drmic. Chiar daca clubul romanesc a manifestat interes pentru Drmic, s-a descoperit ca acesta are un salariu considerabil la Dinamo Zagreb, fapt care a facut ca transferul sa fie dificil de realizat. Josip Drmic, ... citeste toata stirea