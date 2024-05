Dinamo - Csikszereda si Botosani - Mioveni, in barajul pentru Superliga

Dinamo Bucuresti vs Csikszereda si FC Botosani vs CS Mioveni sunt cele doua confruntari in urma carora vom afla cine ramane/promoveaza in SuperLiga. FRF a stabilit luni programul de disputare al celor doua duble manse.Formatia antrenata de Zeljko Kopic a reusit sa prinda un loc de baraj, dupa ce a invins UTA Arad pe stadionul Arcul de Triumf, scor 2-0, intr-un meci in care Ezekiel si capitanul Patriche au fost eliminati.Bucurestenii vor infrunta astfel la baraj Csikszereda, echipa care a ... citește toată știrea