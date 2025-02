Dinamo, Farul si Gloria Buzau, sanctionate de Comisia de Disciplina a FRF

Membrii Comisiei de Disciplina a Federatiei Romane de Fotbal au decis, in sedinta de miercuri, sanctionarea cluburilor Dinamo Bucuresti, Farul Constanta si Gloria Buzau in urma incidentelor petrecute la partidele din Superliga Romaniei, anunta LPF pe site-ul oficial.Pentru incidentele de la partida Dinamo - Farul Constanta, scor 0-2, din cadrul etapei a 27-a a Superligii, echipa gazda a primit o penalitate sportiva de 15.000 de lei, iar oaspetii o amenda de 5.000 de lei."SC Dinamo vs. FCV ... citește toată știrea