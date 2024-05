Dinamo mentine suspansul in finala Superligii

Dinamo Bucuresti a invins-o pe CSA Steaua Bucuresti cu scorul de 10-9 (3-4, 2-2, 3-3, 2-0), sambata seara, in Bazinul Dinamo, in al treilea meci al finalei Superligii Nationale masculine de polo pe apa.Steaua, campioana en titre, continua sa conduca la general cu scorul de 2-1, fiind aproape de titlul cu numarul 20.Meciul al patrulea al finalei, programata dupa sistemul cel mai bun din cinci meciuri, va avea loc peste o saptamana, tot in Bazinul Dinamo.Pentru Steaua, care a castigat cu ... citește toată știrea