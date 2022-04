Dinamo se muta la Voluntari sau pe "Arcul de Triumf"

Florin Raducioiu (foto), oficialul lui Dinamo, a anuntat ce variante de stadion sunt luate in calcul de "caini" pentru a juca meciurile de pe teren propriu in sezonul viitor, in conditiile in care arena din Stefan cel Mare va fi demolata pentru a fi reconstruita.Stadionul din Stefan cel Mare va fi daramat la mijlocul lunii mai pentru a se face loc unei noi arene de cel mai inalt nivel. Team-managerul echipei a anuntat ca exista doua variante pentru mutarea echipei. Stadionul "Anghel ... citeste toata stirea