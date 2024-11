Dinamo, surclasata de FCSB

Dinamo Bucuresti a fost surclasata de FCSB cu scorul de 4-0 (0-0), miercuri seara, pe Arena Nationala din Capitala, intr-un meci din Grupa B a Cupei Romaniei la fotbal.FCSB a facut o repriza secunda excelenta si s-a impus prin golurile marcate de Alexandru Baluta (56), Luis Phelipe (70) si Marius Stefanescu (81, 88). Intrat in locul lui Darius Olaru, accidentat in minutul 11, Baluta a fost artizanul victoriei, cu un gol si doua pase de gol.Jocul a fost intrerupt pentru scurt timp, in doua ... citește toată știrea