Dinu "Vama" nu crede in rabdarea lui Becali in cazul lui Dulca

Dinu Gheorghe (foto) este neincrezator in sansele pe care Marco Dulca le va primi de la Gigi Becali. Patronul FCSB a anuntat ca ii va mai acorda o sansa mijlocasului adus in aceasta vara de la Voluntari. Marco Dulca a fost titular in ultimele doua partide pentru FCSB. Mijlocasul a fost inlocuit la pauza in ambele meciuri, cu Hermannstadt, respectiv Farul. In total, fostul jucator al celor de la Chindia a bifat patru partide pentru trupa lui Gigi Becali, fara sa marcheze vreun gol. Dinu Gheorghe ... citeste toata stirea