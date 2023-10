Sepsi a fost invinsa de "U" Cluj, 0-1, si a ajuns la sase meciuri consecutive fara victorie. In ciuda parcursului modest, postul lui Liviu Ciobotariu nu este pus in pericol. Cel putin asta sustine Laszlo Dioszegi (foto), patronul clubului, care a anuntat ca la Sepsi urmeaza o sedinta si ca jucatorii vor "plati". "Nu, absolut deloc. Se vede ca nu e vina antrenorului. In primul rand, jucatorii sunt cei vinovati. O sa avem o intalnire joi, dar in nici un caz nu consider ca Ciobi e vinovat. El nu ... citeste toata stirea