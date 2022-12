Discurs populist marca Macron, dupa finala

Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, a declarat, duminica seara, ca a discutat dupa finala Cupei Mondiale cu jucatorii francezi si a subliniat ca isi doreste ca Didier Deschamps sa continue in fruntea nationalei "Cocosului Galic". "I-am spus lui Kylian (Mbappe) ca este un jucator extraordinar si ca are doar 24 de ani (ii va implini azi). Ceea ce le-am spus jucatorilor din vestiar a fost ca ne-au facut enorm de mandri si ca ne-au facut sa vibram. Am avut una dintre cele mai mari finale ale ... citeste toata stirea