Djokovic il va avea antrenor pe fostul sau rival, Andy Murray

Jucatorul sarb de tenis Novak Djokovi (foto dreapta), detinatorul recordului de victorii in turneele de Mare Slem cu 24 de trofee, in prezent ajuns pe locul 7 ATP la finele unui sezon dezamagitor, lipsit de titluri in acest an in circuitul ATP, a anuntat sambata ca-l va avea ca antrenor pe britanicul Andy Murray (foto stanga), recent retras din circuitul competitional, scrie AFP."Sunt incantat sa-l am antrenor pe unul dintre cei mai mari rivali ai mei de pe teren, acum urmand insa sa fim ... citește toată știrea