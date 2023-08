Novak Djokovic a castigat turneul de la Cincinnati, intr-un mod dramatic. Nole s-a impus in trei seturi in finala cu Carlos Alcaraz, si si-a trecut in cont cel de-al patrulea trofeu din acest an. Novak Djokovic l-a invins pe Carlos Alcaraz cu scorul de 5-7, 7-6, 7-6, dupa o finala care a durat aproape patru ore de joc. Primul set a fost unul extrem de echilibrat. Novak Djokovic a facut break-ul la scorul de 2-3, insa in game-ul imediat urmator, Carlos ALcaraz a reusit sa revina. Echilibrul s-a ... citeste toata stirea