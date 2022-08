Doar egal la Timisoara

FC Brasov ramane fara victorie, deocamdata, in noul sezon al ligii secunde. Baietii lui Dan Alexa au remizat "alb" la Timisoara, cu Politehnica, in etapa a treia a campionatului, avand doua egaluri si o infrangere pana in prezent. In prima repriza, banatenii au avut mai multe sanse bune de a marca, dar de fiecare data portarul Micu a fost la post, in fata lui Zaluschi (20) si Pana (40 si 45+2)."Galben-negrii" au mai echilibrat dupa pauza, iar Lambrinoc a avut o ocazie mare de a deschide ... citeste toata stirea