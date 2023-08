SCM Universitatea Craiova a castigat turneul de handbal feminin "Cupa Mioveni - Adrian Stefan", incheiat sambata in Sala Sporturilor din Mioveni, dupa ce a invins echipa gazda, CS Dacia 2012, cu scorul de 35-22 (16-12), in ultimul meci al competitiei.Corona Brasov a terminat turneul argesean pe locul trei, dupa victoria de sambata cu Stiinta Bucuresti, scor 32-27. In celelalte doua partide, fetele antrenate de Alin Bondar si Razvan Udristoiu au pierdut cu Dacia Mioveni (30-26) si SCM ... citeste toata stirea