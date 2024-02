Doar remiza cu "U" Cluj, Sepsi e tot mai departe de playoff

Sepsi OSK si "U" Cluj au remizat, scor 0-0, in cadrul etapei a 27-a din SuperLiga. Partida dintre cele doua vecine de clasament a fost una extrem de echilibrata. Abia in repriza a doua au aparut ocaziile mari, iar atat gazdele, cat si oaspetii au creat pericol.Ocazia cea mai mare a fost ratata de catre Daniel Popa, in minutul 90+2. Scapat singur spre poarta adversa, acesta putea obtine toate cele 3 puncte pentru formatia sa, dar a ratat.In cele din urma, meciul s-a terminat intr-o remiza ... citește toată știrea