Doar remize pentru SR si Kids Tampa

Echipele brasovene din playout-ul Seriei a 5-a din Liga a 3-a, SR si Kids Tampa, n-au reusit sa castige meciurile din etapa a doua, ambele disputate pe teren propriu.SR-ul a avut parte de un joc fara goluri in fata formatiei aflate imediat deasupra ei in clasament, CSO Plopeni. "Galben-negrii" lui Sorin Coraiu s-au vazut nevoiti sa evolueze in zece oameni, timp de aproape o repriza, dupa ce Vlad Olteanu a vazut al doilea cartonas galben in minutul 49.ACS Kids Tampa a remizat pe teren ... citeste toata stirea