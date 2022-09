Doar SR a castigat in runda a doua

SR Brasov a obtinut prima victorie in noul campionat, 1-0 pe teren propriu cu echipa secunda a lui Sepsi OSK Sfantu Gheorghe, in etapa a doua a Ligii a 3-a. Pe Tineretului, pentru trupa lui Florin Dirvareanu si Laurian Paun a marcat Stefan Rachisan, pe final de meci, in minutul 87.In schimb, nou promovata Olimpic Zarnesti, dupa un debut de exceptie, 3-0 in deplasare cu KSE Targu Secuiesc, a pierdut categoric pe teren propriu, 2-6 cu AFC Odorheiu Secuiesc. Mariean si Caldarea au marcat pentru ... citeste toata stirea