Doar un punct in ultimul meci din Ungaria

Corona Brasov a pierdut, dar a obtinut un punct in ultimul meci din deplasarea pe care a efectuat-o in Ungaria, zilele trecute.UTE a invins-o pe Corona cu 6-5 (1-0, 4-2, 0-3, 1-0), dupa prelungiri. Radim Valchar (2), Roberto Gliga (2) si Christopher-Jon Garcia au marcat golurile brasovenilor. Pentru maghiari au punctat Andras Benk, David Pokornyi, Alex Kovacs, Kyle Just (2) si Oleksandr Peresunko.ACSH Gheorgheni a dispus de DEAC Debrecen cu 3-1 (1-0, 1-0, 1-1), prin golurile semnate de