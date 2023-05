Ultima etapa din playout-ul Ligii a 3-a se va juca in acest final de saptamana. Cele doua formatii brasovene care s-au aflat in partea inferioara a campionatului, dupa finalul sezonului regulat, Kids Tampa Brasov si Olimpic Zarnesti, se bat pentru ultimul loc care asigura ramanerea in al treilea esalon.Momentan, Zarnestiul lui Mihai Stere se afla pe pozitia a opta, avand trei puncte in plus fata de "ursii" lui Ciprian Anghel si Vasile Tatarciuc.Olimpic are meci in deplasare, pe terenul lui ... citeste toata stirea