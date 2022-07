Doi tineri fundasi de banda in lotul lui Alexa

FC Brasov a parafat contracte cu doi tineri fundasi de banda, unul roman si unul strain. Primul, Tudor Oltean, are doar 19 ani si vine de la Gaz Metan Medias, insa anul trecut a jucat la FC Buzau. Este fundas stanga, iar sezonul trecut a jucat in Liga a 2-a 19 meciuri si a marcat doua goluri."Ma simt foarte bine aici, am venit cu ganduri pozitive, am intalnit un lot tanar si foarte unit. Primul meu obiectiv este sa ajungem in play-off, dupa care sa tragem la promovare pentru ca avem un lot ... citeste toata stirea