Doliu in handbal: A murit brasoveanca Ana Stark-Stanisel, jucatoare legendara a Romaniei

Ana Stark-Stanisel, una dintre cele mai valoroase handbaliste din istoria Romaniei, a murit la 89 de ani. Nascuta la Harman, langa Brasov, in 1935, Ana Stark a facut parte din cea mai prolifica generatie a handbalului feminin din istoria Romaniei si a Rapidului. Are in palmares 4 titluri nationale cu Rapid, in 1961, 1962, 1963 si 1967, plus doua Cupe ale Romaniei cucerite in 1956 si 1961. Tot cu Rapidul a devenit campioana europeana intercluburi in 1964, cand a cucerit Cupa Campionilor Europeni. ... citește toată știrea