Fanii lui AC Milan i-au facut o primire ostila lui Gianluigi Donnarumma (24 de ani), revenit pe San Siro cu ocazia meciului pierdut de PSG, scor 1-2, in etapa a patra a grupelor Champions League. Italienii au aruncat cu bancnote in directia portarului care a plecat gratis in 2021 inca de dinaintea fluierului de start. Tot inainte ca meciul sa inceapa, Kylian Mbappe (24 de ani) a fost surprins amuzat de gestul spectatorilor. Totusi, la flash-interviul de dupa meci, Mbappe i-a condamnat pe fanii ... citeste toata stirea