Doua din doua pentru Octavian Ciovica dupa victoria in Cupa Cheile Gradistei DEKRA by IceTeam

La o distanta de un an de la prima sa victorie absoluta, Octavian Ciovica (Radical SR8) a obtinut o noua victorie pe coasta de la Cheile Gradistei, la evenimentul sustinut de NewsBv.ro, ajungand la a doua victorie din acest sezon si la a 6-a absoluta din cariera.Prima etapa de coeficient 1 din 2022 si implicit, a doua etapa de viteza in coasta si-a consumat mansele competitionale in a doua duminica a lunii mai, la start fiind aliniati 58 de sportivi din ambele esaloane: CNVC si CNVC-2. ... citeste toata stirea