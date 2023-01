Doua infrangeri in Ungaria, primele dupa opt meciuri

Corona Brasov a disputat trei jocuri, in cadrul Erste Liga, in deplasare, in acest final de saptamana.Primul a adus o victorie, insa urmatoarele doua au insemnat primele doua infrangeri dupa opt succese la rand.Astfel, joi, Corona a invins-o pe DEAC Debrecen cu 4-2 (1-1, 1-0, 2-1). Robert Gliga, Pal Krisztian Szabo si Chase Williams Schaber (2) au marcat pentru "lupi", in timp de reusitele gazdelor au fost semnate de Roland Vokla si Dominik Novotny.Vineri, baietii lui Dave MacQueen au ... citeste toata stirea