Corona Brasov a avut o victorie si doua infrangeri in cadrul turneului de la Baia Mare, disputat in acest final de saptamana.Vineri, fetele antrenate de Alin Bondar au pierdut cu formatia poloneza MKS Lublin (30-26) li au castigat cu gazdele de la Minaur (35-34), iar sambata au pierdut cu HC Zalau (31-24)."Putem sa spunem ca am castigat o echipa dupa prima repriza cu Lublin. Au fost discutii mai aprinse, atunci, la pauza. Apoi, a doua repriza cu Lublin si mai ales jocul cu Baia Mare au fost