Doua medalii pentru Romania la Mondialele de la Tirana

Romania si-a asigurat, marti, doua medalii la Campionatele Mondiale de lupte pentru categorii de greutate non-olimpice de la Tirana (Albania).La greco-romane, Denis Florin Mihai (foto sus) a cucerit bronzul la cat. 55 kg, dupa ce l-a invins in meciul decisiv pe chinezul Haifeng Zhang.Luni, Mihai l-a invins in optimi pe japonezul Kagetora Okamoto, in sferturi a trecut de indianul Sanjeev Sanjeev, dar a pierdut semifinala cu azerul Eldaniz Azizli.La feminin, Kateryna Zelenykh s-a calificat