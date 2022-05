Doua puncte in minus pentru Nicolau

In sedinta de miercuri a Comisiei de Disciplina si Etica a Federatiei Romane de Fotbal, FC Brasov a fost sanctionata cu interzicerea dreptului de a transfera si/sau legitima jucatori, dar si cu o depunctare de doua puncte in clasamentul play-out-ului Ligii 2, scrie liga2.prosport.ro.Motivul, FC Ardealul Cluj a cerut la comisiile FRF plata de formare a jucatorului Stefan Nicolau, iar echipa brasoveana nu le-a achitat.Nicolau a facut parte din lotul Coronei, echipa cu care a promovat in vara ... citeste toata stirea