Doua succese cu 3-1 pentru echipele Coronei

Echipele de volei ale Coronei au castigat, in weekend, meciurile disputate in campionat, 3-1 atat la masculin, cat si la feminin.Baietii lui Laurentiu Lica s-au impus cu 3-1 (25-21, 18-25,25-20, 25-14) in deplasare la Stiinta Explorari Baia Mare. Dinamo Bucuresti - Rapid Bucuresti 3-1 si Unirea Dej - Stiinta Bucuresti 0-3 s-au mai jucat in cadrul etapei cu numarul 11 din Divizia A1, in timp ce partidele U Cluj - Steaua Bucuresti si Arcada Galati - SCM Zalau au fost amanate pentru 4 decembrie, ... citește toată știrea