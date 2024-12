Doua succese lejere cu Sportul Studentesc inaintea meciurilor cu Miercurea Ciuc si Gheorgheni

Corona Brasov a castigat cele doua meciuri cu Sportul Studentesc, disputate marti si miercuri la patinoarul Berceni Arena din Bucuresti. Marti, "lupii" s-au impus cu 11-1 (3-0, 5-0, 3-1), iar marti au reusit un scor si mai mare, 15-1 (4-0, 6-0, 5-1). Momentan, Corona se afla pe locul al doilea in Campionatul National, cu 36 de punct, trei mai putin fata de liderul SC Miercurea Ciuc, care are, insa, cinci partide in plus.Vineri, de la ora 18.30, trupa lui Dave MacQueen va evolua pe gheata ... citește toată știrea