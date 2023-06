De curand promovate in prima liga, echipele de volei ale Coronei au anuntat, in acest weekend, cate un transfer. Unul este spaniolul Augusto Colito Lopes (foto stanga), care in ultimele doua sezoane a evoluat in Germania pentru Helios Grizzlys Giesen. Jucatorul in varsta de 26 de ani a evoluat anterior in campionatul Spaniei pentru alte cinci echipe. "Salutare tuturor! Sunt fericit sa joc la Brasov in sezonul urmator, voi face tot ceea ce pot pentru echipa si sper ca va veti bucura de noi in ... citeste toata stirea