Doua victorii cu U Cluj, urmeaza alte doua amicale, cu Deva

Echipa de handbal a Coronei a disputat doua jocuri amicale, la Brasov, cu Universitatea Cluj. Miercuri, Corona s-a impus cu 31-27, iar joi a castigat din nou, scor 29-23.Universitatea Cluj se afla pe locul patru in Seria C a Diviziei A, avand 6 puncte. In mod normal, clujencele ar fi trebuit sa se afle pe pozitia a doua, cu 10 puncte, insa au fost depunctate din cauza unor datorii catre foste jucatoare.Echipa lui Alin Bondar si Razvan Udristoiu va mai disputa doua ... citeste toata stirea