CSM Corona a reusit doua victorii frumoase, in acest final de saptamana, in Erste Liga, ambele pe gheta Patinoarului Olimpic din Brasov.Vineri, cu Dunaújvarosi Acelbikak, baietii canadianului Dave MacQueen s-au impus cu 5-1 (2-0, 2-0, 1-1), cu goluri semnate de VanWormer (10, 20), Domingue (31) si B. Gajdo (37, 58).Sambata, succesul a fost unul dramatic, in fata lui DVTK Jegesmedvek, scor 3-2 dupa prelungiri (1-0, 0-2, 1-0, ... citeste toata stirea