Doua victorii in Covasna, in Campionatul National

Corona Brasov a reusit doua victorii in judetul vecin, Covasna, in Campionatul National de hochei pe gheata al Romaniei.In duelurile cu CSHC Fenestela 68, baietii lui Hunor Strenk s-au impus cu 8-4 (1-2, 6-2, 1-0), respectiv 4-1 (1-1, 3-0, 0-0).In primul meci au inscris Gecse Oliver (6), Molnar Zsombor (10), Marton Koppany (26), Nagy Tamas (31) / Radim Valchar (4, 27, 40), David Levin (21, 26, 33), Gajdo Balazs (34), Roberto Gliga (59), iar in cel de-al doilea ... citește toată știrea