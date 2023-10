Corona Brasov se intoarce din prima deplasare in Ungaria, in noul sezon al Erste Liga, cu doua victorii, una obtinuta dupa lovituri de departajare si doua infrangeri.Marti seara, hocheistii pregatiti de canadianul Dave MacQueen s-au impus cu 6-5 (2-1, 1-2, 2-2, 0-0, 2-0) in fata celor de la Akademia Budapesta.Blackwater, Zagidullin (2), Piche au marcat in timpul regulamentar, iar acelasi Blackwater si Valchar au reusit sa puncteze la loviturile de departajare.Seria de jocuri inceputa joi ... citeste toata stirea