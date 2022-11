"Dracula Boxing Show", prima gala de box profesionist din Brasov. Intra in ring 14 sportivi din 5 tari

Sala Sporturilor din Brasov va gazdui saptamana viitoare "Dracula Boxing Show", prima gala internationala de box profesionist ce se va desfasura in orasul nostru. Evenimentul a fost prezentat miercuri, 16 noiembrie, intr-o conferinta de presa ce s-a desfasurat in sala de sedinte a Consiliului Judetean Brasov.Competitia se va desfasura in 25 noiembrie, incepand cu ora 19.00, dupa ce cantarul oficial va fi in 24 noiembrie. Vor fi 7 meciuri, iar in ring vor urca 14 sportivi din Romania, Ungaria, ... citeste toata stirea