Experimentatul fundas central nu intra in planurile lui Cristiano Bergodi si se va desparti de Rapid fie in perioada de mercato din iarna, fie in vara, cand ii expira contractul. Dragos Grigore (foto) chiar le-ar fi transmis apropiatilor ca regreta ca si-a prelungit contractul cu Rapid inaintea acestui sezon, scrie GSP.ro. Fostul international roman a fost jucator de baza in mandatul lui Adrian Mutu, cand a facut cuplu de fundasi centrali alaturi de Cristi Sapunaru. Dragos Grigore era printre ... citeste toata stirea