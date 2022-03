Denis Dragus - foto - (21 de ani) a marcat unicul gol in victoria echipei sale, scor 1-0, impotriva celor de la Beerschot VA, in etapa cu numarul 19 din campionatul Belgiei. Internationalul roman a punctat in minutul 34 al partidei, dupa o pasa venita din partea lui Nicolas Raskin. In ... citeste toata stirea