Dragus, tot mai aproape de plecarea de la Trabzonspor

Denis Dragus - foto - (25 de ani) trece printr-o perioada nefasta la Trabzonspor, club care a platit 1,7 milioane de euro in vara pentru a-l transfera de la Standard Liege. Pana in acest moment, atacantul roman a marcat pentru noua sa formatie doar o data, iar antrenorul Senol Gunes s-a aratat in repetate randuri dezamagit de prestatiile sale.Recent, Dragus are sanse foarte mici sa mai joace pana in iarna, motiv pentru care gruparea "claret" a decis sa caute un nou fotbalist pentru a il ... citește toată știrea