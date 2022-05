Dragusin nu a iesit la ofsaid si Salernitana a pirtdut doua puncte la Bergamo

Fundasul Radu Dragusin - foto - (20 de ani) a jucat cateva minute pentru Salernitana in meciul din deplasare cu Atalanta, scor 1-1, in etapa cu numarul 35 din Serie A. Radu Dragusin a intrat pe teren in minutul 85, la scorul de 1-0 pentru Salernitana, in locul lui Pasquale Mazzocchi.Fundasul central a gresit la reusita lui Marco Pasalic din minutul 88. Romanul n-a iesit la ofsaid in acelasi timp cu coechipierii sai si l-a tinut in pozitie regulamentara pe Pasalic. Pentru ... citeste toata stirea